В России назвали безбожием переделку храмов под рестораны на Западе

Страны Запада фактически потеряли христианскую веру, на ее место пришло «агрессивное безбожие». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Иоанновском монастыре Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

«Агрессивное безбожие порабощает многие так называемые христианские страны, которые перестали уже по сути быть христианскими», — заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Так патриарх прокомментировал отсутствие каких-либо общественных протестов в связи с закрытием храмов, а также их переоборудованием в рестораны. Предстоятель РПЦ добавил, что «вера исторгается из жизни людей», храмы закрываются или перепрофилируются в «увеселительные, кощунственные заведения».

Также предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что на Западе «очень любят протестовать», особенно если речь идет о нарушениях прав человека. Патриарх Кирилл задался вопросом, почему нет протестов, когда начинается «прямое гонение на церкви, на святыни, когда исторгается христианство из жизни людей».

При этом патриарх подтвердил, что на Западе остались «отдельные группы людей». Но «мощного общественного движения в защиту христианства на Западе нет», заключил предстоятель РПЦ.

Так, например, западные СМИ сообщали, что в Голландии в древнем монастыре пятнадцатого века расположился гостиничный комплекс. Средневековая церковь, которая находилась на территории монастыря, превратилась в ресторан, а барные стойки расположились в бывшем алтаре.

В апреле министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать Русскую православную церковь террористической организацией.

Ранее в РПЦ назвали «плевком в душу» запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу.