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В Магнитогорске трехлетний ребенок выпал из окна на припаркованный автомобиль

«74.ru»: в Челябинской области ребенок выпал из окна на машину и выжил

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В Челябинской области трехлетний ребенок выжил после падения из окна третьего этажа. Об этом сообщает «74.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Карла Маркса и попал на записи камер видеонаблюдения. Из окна квартиры на третьем этаже вместе с москитной сеткой выпал ребенок. Он приземлился на крышу авто, припаркованного под окнами.

По предварительной информации пострадавший выжил, он госпитализирован в отделение реанимации, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проверку проводят правоохранители.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. По предварительной информации, школьница мыла окна, не удержалась и упала с высоты. Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации, у нее диагностированы ушибы внутренних органов и перелом позвоночника, ее состояние медики оценивают как стабильное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Иркутске трехлетний ребенок выжил после падения из окна.

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