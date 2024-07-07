В Таиланде каннабис приравняли к наркотическим растениям

Комитет по контролю за оборотом наркотиков в Таиланде проголосовал за возврат каннабиса в категорию наркотических веществ. Об этом сообщает газета The Bangkok Post.

Большинством голосов было принято решение вернуть каннабис и коноплю в список наркотических средств. Все члены комитета согласились с принципом, согласно которому каннабис следует применять только в медицинских целях, а не для рекреационного использования.

В резолюции говорится, что каннабис и конопля должны рассматриваться как наркотические растения, за исключением их ветвей, корней и семян. Бутоны каннабиса и любые материалы, содержащие более 0,2% тетрагидроканнабинола, также будут классифицироваться как наркотики.

По словам постоянного секретаря Минздрава Таиланда, изменения вступят в силу 1 января 2025 года.

В 2022 году Таиланд стал первой страной в Азии, которая декриминализировала каннабис. Вскоре там открылись тысячи магазинов и предприятий, продающих это вещество. Тогда правительство Таиланда бесплатно раздало 1 млн кустов конопли домохозяйствам по всей стране, но попросило «не накуриваться».

Ранее россиянку, прибывшую из Таиланда, поймали с наркотиками на таможне в Пулково.