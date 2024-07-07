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Две женщины пострадали из-за атаки ВСУ

Сальдо заявил, что в Херсонской области две женщины пострадали из-за атаки ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вечером 6 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью FPV-дронов дачный поселок в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Две женщины получили ожоги 2-3 степени. Прибывшие на тушение пожара спасатели оказали им первую помощь на месте и организовали переправку в медучреждение», — написал он.

Ранним утром 6 июля украинские военные атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа.

По словам Сальдо, ранения получили женщина и двое мужчин. Их доставили в больницу, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также губернатор добавил, что за сутки украинские военные выпустили пять дронов по селу Каиры, а также обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области из тяжелых орудий и минометов. ВСУ обстреляли Алешки, Голую Пристань, Новую Каховку, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Первомаевку, Райское, Солонцы. В результате атак повреждения получили жилые и нежилые строения.

Ранее ВСУ обвинили в регулярных поджогах лесов в Херсонской области.

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