В Екатеринбурге школьница мыла окна и выпала с пятого этажа

В Екатеринбурге устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, которая мыла окна и упала с высоты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Решетникова. 15-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. По предварительной информации, школьница мыла окна, не удержалась и упала с высоты.

Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации, у нее диагностированы ушибы внутренних органов и перелом позвоночника, ее состояние медики оценивают как стабильное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае трехлетний ребенок выбрался на карниз на втором этаже, пока его мать спала. Маленького ребенка, стоящего на карнизе на втором этаже, заметили очевидцы, мальчик выбил москитную сетку и мог в любой момент упасть с высоты. Прибывший на место наряд полиции поднялся в квартиру, выяснилось, что мать мальчика находится дома и крепко спит. Ребенка осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Иркутске трехлетний ребенок выжил после падения из окна.