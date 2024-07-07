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Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

В возрасте 95 лет скончалась первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

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Toronto Star/Global Look Press

В возрасте 95 лет в Мадриде умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт. О смерти женщины сообщил ее внук, Фидель Антонио Кастро Смирнов, чьи слова приводит РБК.

«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина», — сообщил внук.

Мужчина не привел никаких подробностей о смерти первой супруги лидера кубинской революции.

Мирта Диас-Баларт родилась 30 сентября 1928 года в Гаване в семье мэра города Банес Рафаэля Хосе Диас-Баларта и его супруги Америки Гутиеррес. Несколько членов семьи Диас-Баларт были влиятельными политиками при свергнутом позже Кастро президенте Кубы Фульхенсио Батисте.

Их знакомство с Фиделем Кастро произошло во время учебы в Гаванском университете. Здесь Диас-Баларт изучала философию и литературу. Пара поженилась в 1948 году, однако женщина развелась с супругом после бегства Фиделя Кастро с Кубы в 1955 году.

До этого умерла младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита.

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