В Амурской области двух подростков во время купания затянуло в водоворот

В Амурской области двое несовершеннолетних купались в реке Зея и попали в мощный водоворот, им на помощь бросились очевидцы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел вечером 6 июля, двое юношей 16 и 17 лет попали в водоворот во время купания. На помощь подросткам бросились очевидцы, одного из них удалось вытащить на берег, второй исчез под водой.

Специалисты напоминают амурчанам, что купание в необорудованных местах опасно, соблюдать правила безопасности — жизненно необходимо. Ни в коем случае нельзя оставлять детей у воды без присмотра.

До этого сообщалось, что в Емельяновском районе Красноярского края мужчина с 12-летним сыном сплавлялся на байдарке, судно неожиданно перевернулось. Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на берег и запросили помощь спасателей. Семью искали всю ночь, ребенка и мужчину доставили в краевой центр и передали медикам.

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