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В Пензе мужчина случайно отрезал палец болгаркой

В Пензе врачи спасли мужчину, который отсек себе палец пилой

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Врачи-травматологи больницы имени Захарьина восстановили целостность пальца пациенту после бытовой травмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

В медицинское учреждение был доставлен 42-летний мужчина с отсеченным пальцем. Пациент сообщил, что пытался болгаркой отпилить кусок доски, инструмент соскочил и отрезал ему большой палец на руке. На момент поступления в больницу пострадавший сумел перебинтовать рану.

«Осмотр при поступлении показал, что отсеченная часть пальца была зафиксирована при помощи бинта. В результате травмы палец держался на небольшом участке кожи до 1 см, кровоснабжение было нарушено», — сообщил травматолог-ортопед отделения травматологии № 2 Виктор Кокарев.

Пострадавшему провели операцию, врачам удалось сохранить целостность пальца.

До этого сообщалось, что врачи Вологодской областной клинической больницы прооперировали пациента, который едва не остался без руки, отпилив ее часть циркулярной пилой. Травматологи сшили локтевую артерию, зафиксировали кисть спицами. Операция длилась 2,5 часа, и прошла успешно.

Ранее житель Калининграда раздробил пальцы циркулярной пилой.

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