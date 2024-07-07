В Бурятии медведь растерзал женщину во время рыбалки

В Северобайкальском районе Бурятии медведь напал на женщину на берегу реки. Об этом сообщила в Telegram-канале руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

Инцидент произошел в Северобайкальском районе республики, жительница Нижнеангарска отправилась на рыбалку на берег реки Душкачанка и подверглась нападению медведя. Спасти пострадавшую не удалось.

Специалисты Бурприроднадзора предполагают, что зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. Медведя ликвидировали охотники. Территорию, где произошло нападение, обследуют сотрудники Бурприроднадзора, следов других хищников они не нашли.

Всего в Бурятии насчитывается более шести тысяч медведей, их плотность не так велика. Тем не менее каждый выход медведя к людям вызывает серьезную тревогу, власти призывают местных жителей проявлять бдительность.

До этого сообщалось, что в Сахалинской области медведица с двумя медвежатами напала на прохожего во дворе жилого дома. Хищник успел повалить мужчину на землю. Зверя смогли спугнуть очевидцы, которые начали громко кричать. По предварительной информации, россиянин не пострадал.

Ранее российским вахтовикам пришлось прятаться на трубах от любопытного медведя.