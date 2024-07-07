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Россиянам рассказали, о каких проблемах сигнализирует быстрая утомляемость

Профессор Флакс: быстрая утомляемость часто свидетельствует о дефиците железа

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Shutterstock

Быстрая и регулярная утомляемость чаще всего свидетельствует о дефиците железа в организме. Об этом рассказал доктор медицинских наук и профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс, передает РИА Новости.

По его словам, большинство людей с жалобами на утомляемость в первую очередь обращаются к неврологам. Однако в ходе дальнейших обследований медики могут выявить у таких пациентов заболевания в различных областях, включая кардиологию и эндокринологию.

«Найти причину может только врач, который назначит обследование и изучит результаты анализов», — подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что быстрая утомляемость является естественной реакцией организма на перегрузки. В связи с этим Флакс обратил внимание на необходимость высыпаться и время от времени устраивать себе принудительный отдых. Кроме того, профессор рекомендовал не нагружать нервную систему во время отпуска и стараться перевести ее в режим отдыха.

До этого врач-невролог «СМ-Клиники» Анастасия Тарасова предупредила, что постоянное чувство усталости может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. В сочетании с теми или иными симптомами утомляемость может являться признаком нарушения работы щитовидной железы, анемии или нарушения углеводного обмена.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит дефицит йода в организме.

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