Гастроэнтеролог рассказала, какие напитки лучше всего спасают от жары

Во время жары повышается потоотделение — так организм адаптируется и старается отдать побольше тепла, чтобы сохранить температурный баланс. Потеря даже 10% жидкости опасна для жизни и приводит к обезвоживанию — состоянию, при котором нарушается водный и, что более опасно, кислотно-основный баланс в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, лучше всего жажду утоляет минеральная вода — она не просто помогает освежиться, но еще и восполняет запас минералов, которые организм теряет с потом.

«Для утоления жажды подходит только столовая или лечебно-столовая минералка. Маркировка должна быть указана на этикетке. Лечебную же минеральную воду можно пить только по показаниям — ее должен назначить врач. Из-за высокого содержания минералов она может навредить здоровью», — добавила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Простую воду комнатной температуры тоже полезно пить в жару.

«Ледяная вода снижает температуру тела, но при этом может привести к ангине. Если хочется именно холодной воды, то лучше добавить в стакан или кувшин несколько кусочков льда. Многим людям не нравится пить простую воду — она кажется им безвкусной. Чтобы исправить это, можно приготовить домашний лимонад: бросить в кувшин с водой ломтик лимона. Но из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты такой напиток может быть противопоказан при изжоге и язвенной болезни желудка. Лимон можно заменить на дольки огурца или свежую зелень — мяту и базилик», — посоветовала врач.

Хорошо освежают также кисломолочные напитки: кефир, простокваша, кумыс, айран, тан.

«Но здесь важно учитывать, что кефир может оказывать слабительный эффект, а в айране и тане много соли. Все это только усугубит обезвоживание, так что стоит соблюдать чувство меры. Достаточно будет одного стакана», — сказала она.

А вот от кофе, кваса, сладких соков, газированных напитков и алкоголя в жару стоит воздержаться.

«Алкоголь и напитки с высоким содержанием кофеина провоцируют сужение сосудов — из-за этого растет артериальное давление, увеличивается нагрузка на сердце. Кроме того, кофеин обладает мочегонным действием, что усугубит потерю жидкости. Сладкие напитки дают лишь иллюзию свежести: из-за высокого содержания сахара пить после них хочется еще больше», — резюмировала специалист.

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