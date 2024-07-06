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Пострадавшим при инциденте в Волгограде не потребовалась госпитализация

Госпитализация не потребовалась пострадавшим при взрыве газа в Волгограде

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Кирилл Брага/РИА Новости

Госпитализация не потребовалась пострадавшим при взрыве газа на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Концессии теплоснабжения Волгоград».

В публикации отмечается, что троим сотрудникам смены медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

До этого мэр Волгограда Владимир Марченко пообещал восстановить здание насосной станции после взрыва.

По словам чиновника, вначале планируется устранить препятствия для подачи коммунального ресурса, а затем приступить к восстановлению здания и станции.

Кровля насосной станции, под которой могли оставаться трое человек, обрушилась. Об угрозе повторного взрыва заранее предупреждал Telegram-канал Mash.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев уточнили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

В МЧС заявили, что первый взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее «XY Волгоградъ» опубликовал видео со взрывом на насосной станции в Волгограде.

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