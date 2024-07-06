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В одном из районов Волгограда ограничат подачу горячей воды после взрыва

В Кировском районе Волгограда ограничат подачу горячей воды после взрыва

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Кирилл Брага/РИА Новости

Подачу горячей воды ограничат в Кировском районе Волгограда на период восстановительных работ после взрыва на насосной станции. Об этом сообщает объединенный канал компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в Telegram-канале.

«Подача холодного водоснабжения потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов осуществляется в полном объеме и штатном режиме», — говорится в сообщении.

В организации добавили, что горячее водоснабжение будет ограничено для снижения нагрузки на сети водоотведения на период организации временной схемы отвода стоков.

В настоящее время на участке разрушения КНС-4 в Красноармейском районе продолжаются работы по разбору поврежденных строительных конструкций.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Сообщалось, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

В свою очередь мэр Волгограда Владимир Марченко пообещал восстановить здание насосной станции после взрыва. Он отметил, что сначала планируется устранить препятствия для подачи коммунального ресурса. Затем специалисты смогут приступить к восстановлению здания и станции.

Ранее появилось видео со взрывом на насосной станции в Волгограде.

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