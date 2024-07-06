Взрыв в Волгограде повредил окна в 29 квартирах

Поквартирный осмотр выявил повреждения остекления в 29 квартирах в доме напротив насосной станции в Волгограде, в которой произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Управляющая компания планирует временно закрыть окна пленкой, чтобы затем заменить на них стеклопакеты. Восстановление окон будет проводиться бесплатно.

До этого кровля насосной станции, под которой могли оставаться трое человек, обрушилась. Об угрозе повторного взрыва заранее предупреждал Telegram-канал Mash.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

В МЧС заявили, что первый взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Ранее момент взрыва на наносной станции в Волгограде попал на видео.