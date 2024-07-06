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В Санкт-Петербурге на трассе столкнулись две фуры с топливом

Shot: в Санкт-Петербурге две горящие фуры с топливом перекрыли скоростную дорогу

В Санкт-Петербурге две горящие фуры с топливом полностью перекрыли Западный скоростной диаметр. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В момент столкновения фуры двигались в одном направлении. Перед местом аварии образовалась многокилометровая пробка. О пострадавших пока не сообщается, на место происшествия прибыли экстренные службы. Причины аварии пока не названы.

Восьмиполосная магистраль является ключевой транспортной артерией Санкт-Петербурга и Ленинградской области и за день пропускает около 100 тыс. автомобилей.

До этого очевидцы сняли на видео момент взрыва горящего газовоза в Краснодарском крае. Инцидент случился неподалеку от станицы Ширванской, отметили очевидцы.

По данным МЧС, взрыв произошел в 8:55. Пожар приехали тушить 17 человек. Движение на затронутом участке дороги после него было перекрыто. При этом пострадавших не было.

Ранее появилось видео атаки беспилотников на нефтебазу под Краснодаром.

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