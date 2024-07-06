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На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе

Глава Павловского района Кубани сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В Павловском районе Краснодарского края ликвидирован пожар на территории резервуаров с топливом. Об этом сообщил глава муниципального образования Роман Парахин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что оперативные службы остаются на месте происшествия.

«Искренняя благодарность сотрудникам МЧС России и других служб оперативного реагирования за контроль над ситуацией и колоссальную работу по ликвидации последствий», — заявил он.

До этого под Краснодаром после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов загорелась нефтебаза «Лукойла».

Момент взрыва был заснят камерой с одного из проезжавших мимо нефтебазы автомобилей. На опубликованных кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар. По данным Kub Mash, атака произошла в ночь на субботу. Украинский дрон упал рядом со станицей Павловской. При взрыве никто не пострадал.

Ранее очевидцы сняли на видео момент взрыва горящего газовоза в Краснодарском крае.

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