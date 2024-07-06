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Севастопольцев будут бесплатно учить оказанию первой медицинской помощи

Глава Севастополя Развожаев заявил об открытии бесплатных курсов первой помощи

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об открытии бесплатных курсов первой помощи в городе. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Эти курсы сегодня стартовали во всех муниципалитетах города, они проходят на базе наших школ», — рассказал он.

По словам Развожаева, он сам посетил эти курсы и почерпнул в них новую информацию, несмотря на наличие базовых знаний о правилах оказания первой медицинской помощи. Чиновник отметил, что курс длится всего два часа, и призвал всех жителей города его пройти.

«Если вы не знаете, что делать, если перед вами лежит пострадавший и боитесь к нему подойти, если вы никогда не пробовали накладывать жгут или проводить сердечно-легочную реанимацию, — вы получите базовые навыки», — подчеркнул он, отметив, что такие знания могут спасти жизнь.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Ранения различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе дети.

Ранее в Севастополе проверили новый сигнал тревоги «Баллистика».

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