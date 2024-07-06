В Ростовской области восстановили электроснабжение

График временного отключения света, который ввели в Ростовской области из-за перегрузки электросетей в связи с жарой, отменен. Об этом сообщает ПАО «Россети Юг» в своем Telegram-канале.

«Восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных ранее по команде филиала АО «СО ЕЭС» «РДУ» (Ростовское РДУ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что график временного отключения потребления отменен.

О вводе графика временного отключения потребления на территории Ростовской области стало известно накануне. К ограничениям прибегли из-за экстремального роста температуры воздуха выше +39°C . Также роль в решении применить такие меры сыграли нагрузки на электроэнергетическое оборудование в регионе.

С начала июля в Ростовской области установилась жаркая погода. Спасатели распространили предупреждение о том, что в дневные часы на территории региона прогнозируется сильная жара в +40-42°C.

В свою очередь в Москве и по области из-за жаркой погоды зафиксировали четыре рекорда потребления электроэнергии.

Ранее синоптик назвал самый жаркий день с начала 2024 года.