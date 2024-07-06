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Выяснились неожиданные подробности диверсий на «Северных потоках»

Welt: подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году

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RTL

Диверсия на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировалась еще в 2014 году, до присоединения Крыма и начала военной операции России на Украине. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные следователей и спецслужб.

Издание также отмечает, что у следователей нет доказательств причастности Украины к взрывам газопроводов. В статье приводятся слова бывшего главы немецкой разведки (BND) Герхарда Шиндлера. По его данным, улики, свидетельствующие о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком были власти Украины.

В 2023 году, отмечает Welt am Sonntag, разведка Польши передала BND данные о лицах, которые могут иметь отношение к диверсии и предположительно «связаны с Москвой». Среди них были члены экипажа яхты «Андромеда». Судно имело российское гражданство, из-за чего польская сторона сделала вывод, что заказчиком подрыва была Россия.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что последствия масштабны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Лавров заявил, что никто не хочет предъявить России результаты расследования по «Северным потокам».

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