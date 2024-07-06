В Белгородской области создадут сводный отряд для помощи медикам

Сводный отряд для помощи медикам, в том числе с участием бойцов Российского студенческого отряда (РСО), создадут из-за нехватки кадров в Белгородской области. Об этом заявил руководитель Центрального штаба РСО, член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов в беседе с ТАСС.

«В Белгороде будем делать сводный отряд «Белогорье». Он в ближайшее время заедет, причем там бойцы не только студотрядов», — заявил он.

Парамонов добавил, что в регионе наблюдается острая нехватка медиков и водителей. В настоящее время планируется решить вопрос с врачами.

По словам руководителя Центрального штаба РСО, сводный отряд из желающих оказать помощь будет работать с врачами Белгородской областной больницы, а также больницы в Старом Осколе.

Планируется, что сводный отряд сформируют бойцы местного отделения Российских студенческих отрядов, а также желающие из других российских регионов. Парамонов отметил, что в течение июля-августа гуманитарный отряд будет работать в Белгородской области.

До этого политолог Петр Колчин назвал желание вносить вклад в общее дело чертой российского общества.

Ранее сообщалось, что в России продолжается нехватка медицинских работников.