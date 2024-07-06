Пожарные потушили горящие утеплитель и кровлю здания на юго-востоке Москвы

На Люблинской улице на юго-востоке Москве потушили пожар в двухэтажном здании. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в здании горели утеплитель и кровля. В ликвидации пожара участвовало 60 специалистов и 17 единиц техники. Сначала они локализовали пожар на площади в 300 квадратных метров, а позже полностью потушили.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне на втором этаже здания Дворца культуры МИСиС на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подкровельном пространстве четырехэтажного здания. В администрации ДК заявили, что люди из здания эвакуировались самостоятельно.

В МЧС сообщили, что пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Пожарным пришлось вскрывать кровлю и вести разведку в помещениях. В итоге огнеборцы полностью потушили возгорание спустя три часа.

Ранее в подмосковной Балашихе пожарные тушили пятиэтажный жилой дом.