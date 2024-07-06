В «Аэрофлоте» рассказали об отправлении рейсов из Шереметьево

В пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что более 80% рейсов авиакомпании из «Шереметьево», время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, были отправлены. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

В заявлении отмечается, что по состоянию на 17:00 более 80% рейсов за 6 июля были отправлены. Время их вылета было скорректировано из-за погодных условий. В компании добавили, что в настоящий момент ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется.

В публикации подчеркивается, что авиакомпания совместно со службами аэропорта предпринимает все необходимые шаги для скорейшей стабилизации производственного плана полетов, который был вынужденно скорректирован по причине неблагоприятных погодных условий в московском регионе накануне.

В пятницу, 5 июля, в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в Москве 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев, которые сейчас пилят и вывозят за пределы города.

Ранее в Шереметьево пассажиры пожаловались на коллапс у стоек регистрации из-за урагана.