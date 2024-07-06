Экс-замглавы МО РФ прокомментировала новости об отъезде из страны

Бывшая замминистра обороны России Татьяна Шевцова опровергла новости о своем отъезде во Францию. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Шевцовой, 6 июля она прибыла в Кремль, чтобы посмотреть на танцевальный турнир.

«Конечно, это все — неправда», — подчеркнула она.

17 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении четырех заместителей министра обороны от должностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С постов ушли Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Последнего также уволили с военной службы.

Генерал армии в запасе Панков был статс-секретарем — замминистра обороны с сентября 2005 года. С военной службы уволен в 2009 году. В 2001-2004 годах возглавлял Главное управление кадров МО РФ.

Шевцова занимала пост замминистра обороны с августа 2010 года. До этого прошла путь от государственного налогового инспектора до заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ранее Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Минобороны.