Массовая драка с пострадавшими произошла в екатеринбургском ЖК

В Екатеринбурге жители ЖК устроили массовую драку, есть пострадавшие, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Потасовка произошла ночью 6 июля во дворе ЖК «Весна» в районе Вторчермет. Жительница дома рассказала, что ее соседи устроили шумную потасовку около 01:30. Когда она выглянула в окно, на земле уже неподвижно лежал мужчина, а рядом плакала и звала отца маленькая девочка.

«Мужчина лежал вообще без движений...Потом его подняли, но драка так и не останавливались, пока не приехала полиция и скорая, около 02:00. Все это продолжалось до 03:00 утра», — отметила екатеринбурженка.

По некоторым данным, одного из участников драки ранили ножом, а другого ударили по голове. Зачинщиков потасовки забрали в полицию. Причина произошедшего не уточняется.

Ранее массовая драка произошла в Перми между пассажирами поезда.