В Раде обвинили ВВС Украины в манипуляциях со статистикой

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в накручивании статистики о сбитых беспилотниках. Методы военных, преувеличивающих успехи, она описала в своем Telegram-канале.

«Совесть не мешает командующему Воздушных сил ВСУ, неизменному генералу [Николаю] Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять «шахидов», их не сбили, а командование подает на всю страну, что летели десять, а сбили пять», – пояснила Безуглая.

По ее словам, подобная практика существует и в генштабе Вооруженных сил Украины. Там регулярно завышают цифры потерь российской армии, отметила депутат.

Она подчеркнула, что в реальности превосходство РФ в воздухе нарастает. ВС РФ используют комбинированную тактику с дронами, разведкой, самолетами, ПВО и спутниками, резюмировала Безуглая.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что призыв доукомплектовать подразделения ВСУ до конца года 200 тыс. человек говорит о том, что официальные данные потерь не соответствуют действительности.

Ранее в Верховной раде призвали забыть о новом контрнаступлении ВСУ.