На западе Турции тушат лесной пожар с помощью вертолетов и самолетов

В турецком городе Измир лесной пожар тушат при помощи четырех самолетов и пяти вертолетов. Об этом пишет местная газета Birgün.

По данным издания, пожар в лесу начался по неустановленной причине 6 июля около 15:30 (совпадает с мск). Помимо летательных средств на место происшествия приехали тушить пожар 20 наземных транспортных средств, шесть машин для подвоза воды, четыре бульдозера и четыре наземные бригады Регионального управления лесного хозяйства Измира.

До этого лесной пожар случился в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, огонь тушат, в том числе с воздуха. В Анталье в среднем температура +37℃. Мэр города Мухиттин Бёджек отметил, что власти начеку из-за повышенного риска лесных пожаров в такую погоду.

До этого сообщалось, что турецкие провинции Чанаккале, Айдын и Измир охватили лесные пожары. Первый пожар начался в обед около деревни Караджадаг провинции Измир. Пожар начали почти сразу тушить, в том числе с воздуха. После этого еще одно возгорание возникло в районе курорта Чешме у деревни Гермиян. Министерство обороны Турции направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным.

Ранее в Якутии начали применять искусственные осадки для тушения лесных пожаров.