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Момент взрыва на наносной станции в Волгограде попал на видео

«XY Волгоградъ» опубликовал видео со взрывом на наносной станции в Волгограде

Момент взрыва на канализационно-наносной станции в Волгограде попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «XY Волгоградъ».

На видео попала часть вспышки от взрыва.

Взрыв на канализационной насосной станции в Волгограде произошел днем 6 июля. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что инфраструктурный объект находится в районе улицы Изобильной.

Telegram-канал Mash сообщил, что есть угроза повторного взрыва. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Также он сообщил, что во время взрыва насосной станции пострадали три человека. Еще двоих не спасли. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси».

Жительница Волгограда Марина рассказала «Газете.Ru», что взрыв на насосной станции был такой силы, что затрясло рядом стоящие дома. По словам девушки, медики и пожарные прибыли на место ЧП в считанные минуты.

Ранее на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки украинских дронов начался пожар.

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