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Филиалы Национального центра «Россия» назвали местами встреч поколений

Лектор общества «Знание» Гейдт: выставка «Россия» перезапустила концепцию форумов

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Евгений Биятов/РИА Новости

Выставка «Россия» стала местом демонстрации возможностей и уникальных особенностей регионов, сказала «Газете.Ru» стратегический HR директор, лектор Российского общества «Знание» Алена Гейдт.

«Я впечатлена тем, как удалось выставке перезапустить саму концепцию форумов. Я сама неоднократно принимала участие в мероприятиях выставки. Каждый раз это были яркие впечатления и много мыслей и идей. Продолжение этой работы на системной основе в формате Национального центра, безусловно, позволит вывести эти возможности на системный уровень», — сказала он.

По мнению Гейдт, создание филиалов Национального центра «Россия» в регионах является прекрасной идеей.

«Это как пригласить в гости сразу все регионы страны. Гостеприимство — это национальная традиция, мы любим и ходить в гости, и принимать гостей», — отметила она.

Гейдт добавила, что создание центра в Год семьи объединит родственников за общим столом.

«Теперь такие общие столы будут во всех регионах. И конечно это даст возможности еще большему количеству людей присоединиться и поучаствовать в мероприятиях центра, как юным, так и возрастным. Думаю, эти центры станут не только местами встречи регионов, но и местами встреч целых поколений», — заключила она.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил создать Национальный центр «Россия» в Москве с филиалами в регионах – «в целях укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».

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