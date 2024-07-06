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«Сильно затрясло»: очевидица рассказала об обстановке после взрыва в Волгограде

Очевидица взрыва в Волгограде: один мужчина долго лежал возле разрушенного здания

Жительница Волгограда Марина рассказала «Газете.Ru», что взрыв на насосной станции был такой силы, что затрясло рядом стоящие дома. По словам девушки, медики и пожарные прибыли на место ЧП в считанные минуты.

«Взрыв произошел рядом с домом, где я живу, и был такой сильный, что я думала, в доме что-то рвануло. Дом сильно затрясло. Первая скорая приехала минуты через три. Видимо, в больницу возвращалась и сразу туда завернула. Потом приехали две пожарные машины, вскоре еще три скорые. Затем машина ДПС, а через какое-то время и машина ППС. Оперативные службы среагировали быстро», — сообщила Марина.

Она также добавила, что после взрыва видела у станции лежащего на земле человека.

«Один мужчина на улице возле здания лежал долго, сейчас его накрыли. Соседка сказала, что пять погибших, но это непроверенная информация», — сказала Марина.

О взрыве в Красноармейском районе сообщило издание «Блокнот Волгоград» в своем Telegram-канале. По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло рядом с улицей Изобильной, дом 12.

Как заявили в МЧС, из-за хлопка газопаровоздушной смеси обрушилось железобетонное перекрытие. Во время инцидента на месте работали восемь человек. Сейчас там разбирают завалы.

Пресс-служба губернатора сообщила о трех пострадавших. По данным СК, два человека погибли.

Ранее аккумулятор загорелся и взорвался в пункте выдачи СДЭК в Казани.

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