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В Перми изъяли 45 тонн контрафактного алкоголя

УФСБ изъяло 45 тонн контрафактного алкоголя в Перми

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Ronald Zak/AP

Сотрудники управления ФСБ по Пермскому краю ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя, изъято 45 тонн спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудниками ведомства было выявлено, что жители города организовали подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Участников преступной группы задержали представители управления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

До этого в Нижнем Новгороде полицейские обнаружили и изъяли более 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

По информации МВД, сотрудники правоохранительных органов в Автозаводском районе города обнаружили гаражный кооператив, где хранилось более 22 тысяч немаркированных бутылок спиртного. Полицейские изъяли содержимое подпольного склада и направили образцы напитков на экспертизу.

Ранее стало известно, что российскому бизнесмену грозит шесть лет колонии за торговлю контрафактными сигаретами.

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