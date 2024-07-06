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В России впервые проверят профессионализм школьных учителей

Рособрнадзор впервые оценит психологическую подготовку школьных учителей

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Shutterstock

В России осенью впервые проведут оценку компетенций школьных учителей. Об этом заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, у учителей планируют проверить профессионализм, психологическую и методологическую подготовку педагогов. Эксперты сформировали специальный пул вопросов для учителей, которые раскроют их готовность работать с детьми.

Он отметил, что можно «быть вундеркиндом» и отлично владеть информацией, однако если преподаватель не владеет необходимыми методиками, не знает психологию детей и не может довести эту информацию до учеников, то это педагогический дефицит.

Прошлой осенью замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявлял, что в России учителей планируют освободить от ручной проверки домашних работ. По его словам, в рамках всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT», в школах по всей стране готовится запуск системы с автоматической проверкой домашних заданий. Ее внедрением власти также хотят повысить «уровень предъявляемых к качеству образования требований», а поднять его надеются за счет введения «типового решения».

Ранее «Газета.Ru» писала, почему отказ от ЕГЭ выгоден учителям.

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