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В Германии женщина через суд добивается права водить автомобиль в никабе

Bild: жительница ФРГ подала в суд из-за запрета водить автомобиль в никабе

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Global Look Press

46-летняя жительница Германии Мириам Мохаммад через суд требует от властей страны, чтобы ей разрешили водить машину в никабе — мусульманской женской одежде, которая оставляет открытыми только глаза. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По данным канала, Мохаммад оспаривает в суде право на вождение автомобиля в никабе уже на протяжении четырех лет. По ее словам, из-за мусульманской одежды ее часто критикуют в общественном транспорте, поэтому она хотела бы ездить на собственном авто. Однако власти Дюссельдорфа, где живет Мириам, отказывают ей.

«Я имею право показывать свое лицо тому, кому хочу. Я не хочу, чтобы каждый на улице видел или узнавал меня. Поэтому для меня никаб — это чувство свободы и покоя», — сказала Мириам, добавив, что считает ношение никаба обязательным для женщин.

Сейчас дело Мохаммад рассматривает Высший суд земли Северный Рей-Вестфалия. Изначально он вынес решение не в пользу Мириам, однако она подала апелляцию. Отмечается, что в Германии запрещено водить машину в одежде, которая закрывает лицо.

Накануне Совет улемов Духовного собрания мусульман России опубликовал заявление, в котором говорится, что никаб не является обязательным атрибутом головного убора для российских мусульманок, а его ношение в современных условиях считается непозволительным.

Ранее муфтий Дагестана заявил, что люди в никабах пугают окружающих.

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