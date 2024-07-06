Путин оценил успехи российских школьников на географической олимпиаде в Сербии

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую сборную команду школьников, принимавшую участие в 10-й Европейской географической олимпиаде в Сербии, и отметил их высокий уровень подготовки и командный дух. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

«B ходе престижных соревнований вы добились высоких результатов, продемонстрировали основательные знания и настоящую командную сплоченность. Ваши достижения вновь подтвердили авторитет отечественного образования, большой потенциал нашей талантливой молодежи», — заявил президент.

Он также отметил значение труда преподавателей, наставников и поддержку родителей в достижении успеха школьников.

«Желаю удачи в покорении новых вершин и в учебе, и в жизни», — заключил Путин.

Отмечается, что российские школьники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на 10-й Европейской географической олимпиаде, проходившей в Сербии.

До этого Путин заявил, что для страны нет ничего важнее, чем дети.

Ранее педагог рассказала о пользе и вреде школьных олимпиад.