В Росавиации рассказали о работе российских аэропортов после непогоды

Аэропорты московского региона работают штатно после непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Аэропорты московского региона работают штатно», — заявили в агентстве.

В Домодедово и Жуковском рассказали, что аэропорты работают штатно.

До этого Telegram-канал «360.ru» сообщал, что рейс Москва — Красноярск более 10 часов не может вылететь из аэропорта Шереметьево. Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что в Шереметьево из-за прошедшего урагана пассажиры сообщали о коллапсе у стоек регистрации и в залах ожидания. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что следит за ситуацией с задержками рейсов в аэропорту. Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что время вылета части рейсов в субботу будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов в связи с непогодой.

Ранее москвичам пообещали снижение осадков на выходных.