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У готовивших госпереворот в Киргизии нашли оружие и патроны

ГКНБ: у готовивших госпереворот в Киргизии нашли 70 единиц оружия

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Павел Лисицын/РИА Новости

У готовивших госпереворот в Киргизии граждан нашли и изъяли 70 единиц оружия и 255 тыс. патронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности республики (ГКНБ).

Так, сотрудники правоохранительных органов нашли у подозреваемых 50 единиц оружия и 20 пистолетов. Также у них нашли 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы.

Кроме того, дома у подозреваемого нашли личные документы ряда граждан, в том числе военный билет депутата парламента Киргизии Марлена Маматалиева.

В заявлении ГКНБ накануне говорилось, что эта группа людей «вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации». Для этого ее участники планировали организовать массовые беспорядки, утверждают в спецслужбе.

Силовики задержали четырех граждан. В ведомстве уточнили, что группировка состояла из религиозных фанатиков и сторонников криминальной идеологии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина, призывавшего к захвату власти в РФ.

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