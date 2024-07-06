Участник шоу «Песни на ТНТ» рассказал подробности нападения на него в Перми

Участник шоу «Песни на ТНТ» Евгений Громов (ГрошЪ) рассказал «Газете.Ru», что написал заявление в полицию после того, как на него в Перми напал неизвестный. По словам артиста, мужчина избил его без причины и был буйным.

«Нападавший вел себя неадекватно. Подбежал ко мне, выхватил укулеле. Я ему сказал, что она не моя, и пошел за велосипедом, пытаясь избежать конфликта. И на лестнице он напал на меня со спины. Перед этим нападавший избил другого человека, как я понял, тоже ни за что. Ведь на видео он кричит, что ничего ему не сделал. [После нападения] голова болит. Заявление в полицию написал, а побои только в понедельник смогу зафиксировать — они работают по будням. Надеюсь, что его как можно скорее найдут. Такие буйные люди опасны для общества», — сказал Громов.

Накануне издание «Мой город — Пермь» сообщило, что на артиста Пермского театра оперы и балета, участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова напал неизвестный. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина нанес ему несколько ударов со спины, а затем повалил на асфальт. После этого злоумышленник швырнул велосипед и разбил колонку пострадавшего.

Ранее боксер избил исполнителя бальных танцев в тюменском баре.