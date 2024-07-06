Москвичка добилась компенсации от театра за травму, полученную на иммерсивном шоу

В Москве зрительница отсудила у театра компенсацию за травму, полученную во время иммерсивного шоу. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на решение Хорошевского районного суда.

В октябре 2023 года москвичка попала на иммерсивный спектакль «Девочка со спичками» по известной сказке Андерсена, который проходил в старинном особняке в Дашковом переулке. Для полного погружения пространство было оформлено контрастно, а ступени и пол были залиты одним и тем же светом. Поэтому женщина не смогла понять, где стоит двигаться с особой осторожностью, и упала на лестнице, получив травму левого голеностопного сустава.

Пострадавшая тут же покинула театр, а следующие две недели провела на больничном. Она обратилась к организаторам шоу с претензией, но те не стали возмещать ущерб в досудебном порядке. Тогда женщина обратилась в суд, в итоге с фирмы-организатора была взыскана сумма утраченного истицей заработка, расходы на лечение и оплату услуг юриста, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ от добровольной компенсации. Всего около 124 тыс. рублей.

Ранее сотрудник Мариинского театра попал в больницу с травмой головы, которую получил на сцене.