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Отца дагестанских террористов задержали на следующий день после выхода из СИЗО

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова снова задержали

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Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе, задержали на следующий день после выхода из СИЗО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ведомстве пояснили, что его задержали по подозрению в совершении экономических преступлений. Источник РИА Новости уточнил, что речь идет об отмывании денег.

Накануне стало известно, что Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство. 25 июня его задержали по статье о мелком хулиганстве. Бывший чиновник является отцом двух боевиков, устроивших теракт в Дагестане 23 июня. На допросе он признавался, что в течение нескольких лет знал об исповедовании его сыновьями ислама радикального толка (ваххабизма).

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Произошла также перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Позднее стало известно, что в терактах участвовали Осман и Адиль Омаровы — младшие сыновья Омарова. Также в группировке был его племянник Абдусамад Амадзиев.

Ранее женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать им вещи.

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