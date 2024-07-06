Почти всех пострадавших при обстреле ВСУ в Кубани выписали из больницы

Пострадавшую во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Приморско-Ахтарска девочку перевели на лечение в детскую краевую больницу Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба.

Остальных пациентов выписали на амбулаторное лечение.

По данным оперштаба, в пункте временного размещения, который организовали на базе местного спорткомплекса, сейчас находится 26 жильцов трехэтажного многоквартирного дома, в который попал украинский беспилотник. На месте дежурят врачи и психологи. Всем предоставляют воду и трехразовое горячее питание. Некоторые горожане разместились у родственников.

Специальные службы уже расчистили завалы в пострадавшем многоквартирнике. Эксперты продолжают подсчитывать ущерб. На месте происшествия работают следователи.

В ночь на 5 июля бойцы ВСУ атаковали южные регионы РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате падения обломков БПЛА в краснодарском городе Приморско-Ахтарск оказались повреждены гражданские здания и пострадали несколько человек. Кроме того, урон получили силовые трансформаторы на местной электрической подстанции. Из-за этого без энергоснабжения остались около 29 тыс. жителей, рассказал Шапошник.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.