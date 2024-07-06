В Нью-Йорке во время купания в грозу утонули двое подростков

Две молодые девушки утонули во время купания у берегов полуострова Кони-Айленд, расположенного в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что речь идет о девушках в возрасте 17 и 18 лет. Подростки пропали без вести вечером 5 июля после того, как зашли в воду недалеко от Стиллуэлл-авеню. По информации журналистов, в это время в Бруклине началась гроза.

На место прибыли водолазы-спасатели, которые извлекли из воды двоих человек. Девушек доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти их не удалось.

При этом очевидцы рассказали, что подросткам пытался помочь некий мужчина. Он якобы зашел в воду в попытке достать пострадавших из воды. Однако сотрудники правоохранительных органов установили, что эта информация не соответствует действительности.

Авторы статьи добавили, что это был второй подобный случай в Нью-Йорке за последние две недели. 22 июня во время купания у берегов в парке Джейкоба Рииса, который находится в районе Квинс, утонули мальчики 16 и 17 лет. Найти их так и не удалось.

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