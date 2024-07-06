Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке во время купания в грозу утонули двое подростков

NYT: девушки 17 и 18 лет утонули во время купания у берегов Кони-Айленда в грозу

close
100%
Shutterstock

Две молодые девушки утонули во время купания у берегов полуострова Кони-Айленд, расположенного в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что речь идет о девушках в возрасте 17 и 18 лет. Подростки пропали без вести вечером 5 июля после того, как зашли в воду недалеко от Стиллуэлл-авеню. По информации журналистов, в это время в Бруклине началась гроза.

На место прибыли водолазы-спасатели, которые извлекли из воды двоих человек. Девушек доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти их не удалось.

При этом очевидцы рассказали, что подросткам пытался помочь некий мужчина. Он якобы зашел в воду в попытке достать пострадавших из воды. Однако сотрудники правоохранительных органов установили, что эта информация не соответствует действительности.

Авторы статьи добавили, что это был второй подобный случай в Нью-Йорке за последние две недели. 22 июня во время купания у берегов в парке Джейкоба Рииса, который находится в районе Квинс, утонули мальчики 16 и 17 лет. Найти их так и не удалось.

Ранее спасатель международного класса рассказал, как не утонуть при попадании в тягун на море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами