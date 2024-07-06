Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нальчике нескольких человек оштрафуют за отказ слушать гимн России

В Нальчике родителей школьников оштрафуют за отказ слушать гимн России

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

В Нальчике родителей девятиклассников оштрафуют за то, что во время выпускного своих детей они затыкали уши и отказывались вставать при исполнении гимна России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, во время исполнения государственного гимна в школе №33 не встали со своих мест начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарской Республике и многодетные матери.

Отмечается, что на родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России.

Также сообщалось, что в начале июля Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России. По данным следствия, 24 сентября прошлого года 27-летний житель Калужской области Михаил Ищенко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подпалил российский триколор у входа в спортивный комплекс в подмосковных Химках. Кроме того, мужчина намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства.

Ранее жителя Барнаула оштрафовали за выкрики запрещенных лозунгов в баре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами