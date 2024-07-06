В Нальчике нескольких человек оштрафуют за отказ слушать гимн России

В Нальчике родителей девятиклассников оштрафуют за то, что во время выпускного своих детей они затыкали уши и отказывались вставать при исполнении гимна России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, во время исполнения государственного гимна в школе №33 не встали со своих мест начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарской Республике и многодетные матери.

Отмечается, что на родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России.

Также сообщалось, что в начале июля Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России. По данным следствия, 24 сентября прошлого года 27-летний житель Калужской области Михаил Ищенко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подпалил российский триколор у входа в спортивный комплекс в подмосковных Химках. Кроме того, мужчина намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства.

Ранее жителя Барнаула оштрафовали за выкрики запрещенных лозунгов в баре.