ВСУ атаковали поселок в Брянской области FPV-дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью FPV дронов поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.Частично повреждены два домовладения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 4 июля Министерство обороны России сообщило, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами силами противовоздушной обороны. А 28 июня сообщалось, что дрон ВСУ повредил крышу административного здания в Брянске.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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