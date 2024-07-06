«Аэрофлот» сдвинул рейсы из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что время вылета части рейсов в субботу будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов в связи с непогодой. Соответствующее заявление опубликовано на сайте перевозчика.

В сообщении отмечается, что неблагоприятные погодные условия в столичном регионе в минувшую ночь привели к корректировке расписания.

«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании и информационным табло аэропортов. Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения», — заявили в «Аэрофлоте».

До этого Telegram-канал «360.ru» сообщал, что рейс Москва — Красноярск более 10 часов не может вылететь из аэропорта Шереметьево. Одна из пассажирок пожаловалась, что по закону людям обязаны предоставить отель после шести часов задержки, однако их посадили в самолет и будто «тянут время».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» также писал, что в Шереметьево из-за прошедшего урагана пассажиры сообщали о коллапсе у стоек регистрации и в залах ожидания.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявляла, что следит за ситуацией с задержками рейсов в аэропорту.

Ранее москвичам пообещали снижение осадков на выходных.