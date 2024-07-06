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«Аэрофлот» сдвинул рейсы из-за непогоды

«Аэрофлот» сообщил о сдвиге рейсов в связи с задержками самолетов из-за непогоды

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что время вылета части рейсов в субботу будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов в связи с непогодой. Соответствующее заявление опубликовано на сайте перевозчика.

В сообщении отмечается, что неблагоприятные погодные условия в столичном регионе в минувшую ночь привели к корректировке расписания.

«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании и информационным табло аэропортов. Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения», — заявили в «Аэрофлоте».

До этого Telegram-канал «360.ru» сообщал, что рейс МоскваКрасноярск более 10 часов не может вылететь из аэропорта Шереметьево. Одна из пассажирок пожаловалась, что по закону людям обязаны предоставить отель после шести часов задержки, однако их посадили в самолет и будто «тянут время».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» также писал, что в Шереметьево из-за прошедшего урагана пассажиры сообщали о коллапсе у стоек регистрации и в залах ожидания.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявляла, что следит за ситуацией с задержками рейсов в аэропорту.

Ранее москвичам пообещали снижение осадков на выходных.

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