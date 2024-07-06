Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из российских аптек пропал жизненно необходимый препарат

РБК: из аптек пропал препарат «Сенаде», включенный в список жизненно необходимых

close
100%
Freepik

Из российских аптек пропал слабительный препарат «Сенаде», включенный в список жизненно важных. Об этом сообщает РБК.

В компании-производителе препарата Dr. Reddy's Laboratories сообщили, что поставки препарата в РФ ожидаются не раньше второй половины августа текущего года.

До этого в ряде регионов России в этом году сообщали, что препарат пропал из аптек, в частности — в Новосибирске и Санкт-Петербурге. В пресс-службе Dr. Reddy`s не уточнили причины отсутствия препарата на российском рынке.

Сеннозиды А и В — слабительное средство растительного происхождения. Препараты на основе этого вещества входят в реестр Жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что долю отечественного производства препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов планируется увеличить до 90%.

Ранее ученые впервые испытали лекарства от ВИЧ для лечения опухолей мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами