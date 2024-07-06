Из российских аптек пропал жизненно необходимый препарат

Из российских аптек пропал слабительный препарат «Сенаде», включенный в список жизненно важных. Об этом сообщает РБК.

В компании-производителе препарата Dr. Reddy's Laboratories сообщили, что поставки препарата в РФ ожидаются не раньше второй половины августа текущего года.

До этого в ряде регионов России в этом году сообщали, что препарат пропал из аптек, в частности — в Новосибирске и Санкт-Петербурге. В пресс-службе Dr. Reddy`s не уточнили причины отсутствия препарата на российском рынке.

Сеннозиды А и В — слабительное средство растительного происхождения. Препараты на основе этого вещества входят в реестр Жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что долю отечественного производства препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов планируется увеличить до 90%.

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