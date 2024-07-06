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В Новосибирской области 11-летнего мальчика заподозрили в насилии над 8-летней девочкой

В селе Новосибирской области 11-летний мальчик надругался над маленькой девочкой

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Pixabay

Несовершеннолетний житель села в Новосибирской области изнасиловал ребенка в уличном туалете. Об этом накануне сообщило местное издание «Курьер.Среда».

Жительница села Сосновка Искитимского района рассказала, что в 20-х числах мая на ее восьмилетнюю дочь напал 11-летний мальчик. Он затащил жертву в туалет и принудил ее к оральному половому акту. По словам женщины, перед этим насильник заявил своему приятелю, находившемуся на этой же детской площадке, поспорим, я дам ей в рот?

О произошедшем мать девочки узнала лишь через два дня от директора школы, при этом сначала пострадавшая попросила помощи у своего классного руководителя. Мать жертвы утверждает, что в прошлом году мальчик, воспитывающийся в благополучной многодетной семье, уже пытался изнасиловать ее дочь.

«Это не первая ситуация, летом прошлого года он снял с нее штаны и пытался вставить канат, висящий на горке, ей в задний проход. Позже стало известно, что она не единственная жертва малолетнего насильника,» — отметила женщина.

В полиции, по ее словам, не хотели принимать заявление и давили на жертву, а затем в течение месяца ни сотрудники МВД, ни следователи СК, куда должны были быть переданы материалы дела, с матерью пострадавшей не связывались. Сейчас девочка ходит к психологу, а ее родительница собирается писать жалобу в прокуратуру на бездействие правоохранительных органов.

Сегодня стало известно о начале процессуальной проверки СУ СК России по Новосибирской области по факту произошедшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить о ее промежуточных результатах.

Ранее в Туве осудили юношей, изнасиловавших десятилетнего мальчика.

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