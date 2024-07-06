В прокуратуре заявили о мониторинге ситуации с задержками рейсов в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержками рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Мониторинг ситуации осуществляется в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг.

Согласно сообщению прокуратуры, в случае выявления нарушений законодательства будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

До этого Telegram-канал «360.ru» сообщал, что рейс Москва — Красноярск более 10 часов не может вылететь из аэропорта Шереметьево. Одна из пассажирок пожаловалась, что по закону людям обязаны предоставить отель после шести часов задержки, однако их посадили в самолет и будто «тянут время».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» также писал, что в Шереметьево из-за прошедшего урагана пассажиры сообщали о коллапсе у стоек регистрации и в залах ожидания.

5 июля в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В связи с этим крупные городские парки, Московский зоопарк и другие открытые общественные места столицы оказались закрыты. В пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что поезда на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления двигаются по одному пути из-за деревьев, упавших на перегоне в результате грозы.

Ранее рейс Савичевой задержали из-за пьяного мужчины, угрожавшего гранатой.