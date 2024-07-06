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В прокуратуре заявили о мониторинге ситуации с задержками рейсов в Шереметьево

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Шереметьево

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Shutterstock

Московская межрегиональная транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержками рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Мониторинг ситуации осуществляется в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг.

Согласно сообщению прокуратуры, в случае выявления нарушений законодательства будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

До этого Telegram-канал «360.ru» сообщал, что рейс МоскваКрасноярск более 10 часов не может вылететь из аэропорта Шереметьево. Одна из пассажирок пожаловалась, что по закону людям обязаны предоставить отель после шести часов задержки, однако их посадили в самолет и будто «тянут время».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» также писал, что в Шереметьево из-за прошедшего урагана пассажиры сообщали о коллапсе у стоек регистрации и в залах ожидания.

5 июля в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В связи с этим крупные городские парки, Московский зоопарк и другие открытые общественные места столицы оказались закрыты. В пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что поезда на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления двигаются по одному пути из-за деревьев, упавших на перегоне в результате грозы.

Ранее рейс Савичевой задержали из-за пьяного мужчины, угрожавшего гранатой.

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