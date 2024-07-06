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МЧС сообщило о последствиях непогоды в Подмосковье

МЧС: в Подмосковье из-за непогоды повреждены 11 машин, упали более 120 деревьев

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Подмосковье в результате сильного ветра с ливнем упали более 120 деревьев и оказались повреждены 11 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, в 22 городских округах упали 123 дерева, в восьми округах повреждены 11 автомобилей и была размыта дорога в Дмитровском городском округе.

Кроме того, повреждения получила кровля строящегося щитового дачного дома в Раменском городском округе. В МЧС уточнили, что пострадавших нет. Специалисты также не зафиксировали падений слабо закрепленных и широкоформатных конструкций.

5 июля в Москве на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления сильным порывом ветра сорвало часть крыши, которая повредила контактный провод. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В прогностическом центре «Метео» сообщали, что в Москве в течение дня ожидаются кратковременные дожди с грозами, а в период с 18:00 до полуночи — сильные ливни и шквалистый ветер до 25-27 м/с.

Ранее ученые зафиксировали мощнейший шторм в истории наблюдений.

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