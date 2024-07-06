Один из аэропортов в Италии назовут в честь экс-премьера Берлускони

Аэропорт Мальпенса, расположенный в итальянском городе Милан, назовут в честь бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Маттео Сальвини, пишет газета La Repubblica.

В материале отмечается, что власти уже давно обсуждают предложение переименовать воздушную гавань. Инициатива принадлежит администрации области Ломбардия, центром которой является Милан.

Как сказал Сальвини, недавно идею одобрил управляющий совет Национального управления гражданской авиации.

«Теперь нужна подпись профильного министра, и думаю, что я согласен», — добавил он.

Берлускони не стало 12 июня 2023 года. В тот момент ему было 86 лет.

Политик занимал должность премьер-министра Италии в период с 1994 по 1995 годы, с 2001 по 2006 годы и с 2008 по 2011 годы. В последние месяцы жизни он лечился от лейкемии, но болезнь взяла свое. Церемония прощания с Берлускони состоялась 14 июня 2023 года в Миланском соборе.

Менее чем через месяц после траурного мероприятия стало известно о планах властей назвать одну из улиц в городе Портофино в честь экс-главы правительства. Решение было официально оформлено 8 июля 2023 года.

Ранее наследники Берлускони решили продать его виллу, построенную еще в XVIII веке.