Житель Якутии изнасиловал семилетнюю внучку

В Якутии огласили приговор местному жителю по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки — мужчина надругался над семилетней внучкой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, инцидент произошел в 2020 году, 54-летний якутянин находился в гостях у родственников. Мужчина предложил своей семилетней внучке прокатиться, вывез ребенка в безлюдную местность и изнасиловал.

Рассказать о произошедшим матери девочка решилась только спустя три года. Мужчина был задержан и помещен под стражу, в ходе расследования он заявил, что его оговорили, и своей вины не признал. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что на Алтае мужчина растлил семилетнего ребенка и получил 12 лет колонии. 57-летний житель Новокузнецка в ноябре 2023 года гостил у родственников в селе Чоя Чойского района республики Алтай. Пока взрослых не было дома, гость надругался над семилетней девочкой. После того, как мать потерпевшей вернулась с работы домой, девочка в слезах рассказала ей о произошедшем, женщина сразу же сообщила о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник был заключен под стражу.

Ранее в Челябинске учитель пойдет под суд за изнасилование ребенка.