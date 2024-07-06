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Движение поездов на Павелецком направлении оказалось затруднено из-за непогоды

МЖД: поезда на участке Белые Столбы — Барыбино следуют по одному пути

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Depositphotos

Поезда на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления двигаются по одному пути из-за упавших деревьев на перегоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Согласно сообщению, 5 июля на перегоне Павелецкого направления МЖД из-за прохождения грозового фронта в 20:35 мск произошло падение деревьев. На период устранения последствий непогоды движение поездов на участке Белые Столбы — Барыбино было приостановлено, однако в настоящее время осуществляется по одному пути.

В МЖД отметили, что на маршруте возможны отмены и сокращение остановок.

Вечером 5 июля в Москве на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления сильным порывом ветра сорвало часть навеса, который повредил контактный провод. Из-за этого приостанавливалось движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления.

Вечером в пятницу в Москве был ливень, сопровождавшийся сильным ветром. В этот же день столичная мэрия предупреждала о высокой вероятности начала града, грозы и урагана.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на выходные.

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